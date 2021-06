In de noordrand is er een uitbraak van het coronavirus onder de jongeren. Brasschaat, Kapellen en Stabroek zien opvallend veel besmettingen bij 16-, 17- en 18-jarigen. In Brasschaat moest gisteren al een secundaire school de deuren sluiten. En in Kapellen zitten nu 96 leerlingen van het Koninklijk Atheneum Irishof in quarantaine. De directrice van het atheneum en de burgemeester van Stabroek roepen de jongeren op om in aanloop naar de examens op de rem te gaan staan tijdens contacten met anderen.