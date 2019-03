Een bijzondere dag vandaag voor de vierjarige Noah uit ... want voor het eerst deed hij mee aan een professionele fotoshoot. Noah lijdt aan een zeldzame ziekte en brengt daarom veel tijd door in het ziekenhuis. De fotoshoot maakt deel uit van Children Of Love, een project van fotograaf Alberto Saleh. Die wil met z'n shoots een lach toveren op het gezicht van zieke kinderen en ze even doen vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn.