Een zware industriebrand in de Lieven gevaertstraat in Kapellen heeft vanmorgen een loods van een bedrijf in de as gelegd. Verschillende brandweerkorpsen uit de zone Rand kwamen in bijstand en ook de Civiele bescherming werd erbij gehaald met zwaar materiaal. Voor de buurtbewoners van de omliggende wijken was er geen direct gevaar. Toch werd hen gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer zal vermoedelijk nog de hele dag blijven nablussen en metingen uitvoeren.