Enquête solden: “76% van de respondenten willen solden behouden”

Er zijn minder werklozen in onze stad. De werkloosheid daalt op verschillende fronten, maar de cijfers van de bouwsector springen eruit. Daar is het aantal vacatures met meer dan het dubbele gestegen. En dat is vooral te danken aan onze groeiende economie. Vooral voor niet-opgeleiden en laagopgeleiden is dit goed nieuws, want zij zijn ondanks de technologische vooruitgang in de sector, nog veelgevraagd.