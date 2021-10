Vandaag was het dan eindelijk zo ver. Na jaren van werken is het Steen opnieuw open. Het oudste bewaarde gebouw van Antwerpen is nu een toeristisch onthaalcentrum. De ideale startplek om Antwerpen te gaan ontdekken, via het interactieve parcours binnen, of vanop het panoramische dakterras. En de nieuwe aanbouw die voor veel ophef zorgde, werd vandaag zowaar al met de mantel der liefde bedekt.