'Er gaan nog heel moeilijke weken volgen"

De piek van de corona-epidemie in ons land, zal mogelijk begin april bereikt worden. Dat hebben de interfederale woordvoerders, Steven Van Gucht en Emmanuel André, vandaag gezegd tijdens de dagelijkse persconferentie over COVID-19.

'Wanneer we de piek kunnen verwachten, hangt natuurlijk heel hard af van de evolutie van de cijfers', zegt Van Gucht. 'De modellen die wij volgen, voorspellen dat we een piek mogen verwachten ergens rond begin april.' Die voorspelling gaat er wel vanuit dat iedereen zijn contacten heeft gehalveerd. 'Maar we weten niet zeker met hoeveel procent we onze contacten gereduceerd hebben', zegt Van Gucht. 'Als dat meer dan 50 procent is, kan die piek wat vroeger vallen, is dat minder dan 50 procent, dan zal die wat later vallen en duurt de uitbraak ook langer.' Van Gucht benadrukt ook dat eens de piek bereikt is, we nog maar aan de helft van de uitbraak zitten. 'Er gaan dan nog een aantal heel moeilijke weken volgen nadien.'

(foto © Begla)