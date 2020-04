Er is nood aan motiverend leiderschap en een overtuigende uitleg

Een team van psychologen roept de overheid op om een grootschalige motivatiecampagne te lanceren om het psychosociaal welbevinden van de bevolking op te krikken. 'Het is cruciaal dat de overheid motiveert, inspireert en verbindt', klinkt de oproep. 'Maar daar wringt het schoentje. De communicatie van de overheid is zakelijk en versnipperd, verre van motiverend.'

De onderzoekers vrezen dat de bevolking zich niet langer zal neerleggen bij de maatregelen en 'de kantjes eraf gaat rijden'. De motivatie om ons aan de coronamaatregelen te houden is aanzienlijk gedaald sinds het begin van de lockdown. Dat stellen onderzoekers van de UGent vast. Volgens de laatste UGent-motivatiebarometer is het aantal mensen dat helemaal achter de maatregelen staat, de voorbije zes weken teruggelopen tot 60 procent. Bij het begin van de lockdownmetingen was dat nog 81 procent.

De afbouwstrategie die vorige week werd voorgesteld is bovendien 'voorwaardelijk en er moesten harde keuzes gemaakt worden.' In een opiniestuk ontwaren ze concrete pijnpunten bij de huidige aanpak. 'Goodwill krijg je als je inspirerend en motiverend communiceert', zeggen de onderzoekers, waarop ze de regering vragen om expliciet te zijn over de belangrijkste criteria bij het versoepelen of verstrengen van maatregelen. 'Gaat het om dagelijkse ziekenhuisopnames, het aantal nieuwe besmettingen of een andere parameter?' Zonder de transparantie over die principes komen de maatregelen al snel over als 'een onsamenhangend en schijnbaar arbitrair geheel', zeggen de onderzoekers. 'Dan wordt het volgen van de maatregelen een zaak van moeten.

Wanneer moedeloosheid de bovenhand neemt begint eigenbelang te primeren boven collectief belang', waarschuwen de onderzoekers. 'Maar als de bevolking begrijpt waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, blijft ze zich vrijwillig schikken naar de maatregelen.' Er is daarom nood aan motiverend leiderschap en een overtuigende uitleg, maar ook aan een 'goed uitgewerkte campagne met een verbindend verhaal'. Heldere en inspirerende beeldspraak is daarbij nuttig, zoals de vergelijking met een marathon. 'Zoals marathonlopers zich tussendoelen stellen, is het cruciaal dat de overheid transparant communiceert over de targets op weg naar de finish.

(foto © Belga)