"Er is te weinig nagedacht over de bereikbaarheid vaccinatieplekken"

Een kleuter van Sint-Filippus in Schoten is besmet met de Britse variant van het coronavirus. Er is beslist om niet de hele school te sluiten. Enkel de leerlingen van het klasje van de kleuter moeten in quarantaine en zullen dit weekend getest worden. Hun familieleden moeten niet thuisblijven, zij krijgen enkele richtlijnen om verdere besmettingen te voorkomen.