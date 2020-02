Er is terug een Café Breughel in Schoten

In de Kronenburgstraat in Antwerpen is opnieuw een CBD pop-up: Florapoint Concept Store. Canabidiol is een stof dat in cannabis zit, maar het heeft geen psychoactieve werking. Daarom is er heel wat controverse rond het product en rond winkels die CBD producten willen verkopen. Vaak worden deze winkels dan ook gesloten wegens het niet naleven van de wetgeving.