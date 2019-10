Opluchting bij de Antwerpenaren die in de toekomst kunnen blijven rekenen op de vuilniskar nu de stad stopt met het installeren van sorteertstraatjes. 45.000 inwoners maken gebruik van die straatjes, maar het systeem is niet goedkoper en gebruikers klagen over stank, storingen en zwerfvuil. De stad zal er dus geen nieuwe meer installeren, maar wil de bestaande wel optimaliseren.