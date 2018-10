Wouter Van Besien heeft zijn eerste gepsrek gehad met Bart De Wever en er werd afgesproken om een tweede keer rond de tafel te gaan zitten.

Groen blijft bij zijn standpunt om niet in een coalitie te stappen met N-VA, maar gaat op de uitnodiging van de burgemeester in om een tweede gesprek te hebben. Het is tot nu toe de enige partij die een twee keer wordt gevraagd.