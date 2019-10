Een gewapende man heeft een overval gepleegd op ’t Fritateljee op de Grote Markt in Boom. De man loste zelfs een schot en kon 400 euro uit de kassa buitmaken. De uitbater van de frituur is in shock. Hij probeerde zich te verzetten maar tevergeefs. De politie is intussen een onderzoek gestart. De dader is voorlopig nog spoorloos.