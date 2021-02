"Er moet meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd worden"

70% van de bevolking vaccineren is niet voldoende. Dat zeggen virologen bij ons en medische experten wereldwijd. Nochtans is dat wel het streven van de Belgische overheid. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.

Minstens acht miljoen Belgen vaccineren. Dat was in november het doel dat de verschillende ministers van Volksgezondheid voorop stelden. Maar nu met onder andere de besmettelijkere varianten ziet de situatie er anders uit. 70% zal volgens vaccinoloog Pierre Van Damme niet genoeg zijn om het virus onder controle te houden. 80% moet haalbaar zijn, zegt hij en dus zouden we daar beter op mikken. In Amerika pleiten topvirologen zelfs voor 85% en 90%.

(foto © Belga)