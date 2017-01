"Er moet moslimstop komen"

Europarlementslid Gerolf Annemans wil dat er minstens tijdelijk een 'moslimstop' van kracht wordt in ons land. Dat heeft hij gezegd in een interview met de krant De Zondag. We gaan al blij mogen zijn als de moslims die hier zijn, zich effectief integreren, zo klinkt het.



Verder roept hij zijn partijgenoot Filip Dewinter op om te stoppen met provoceren. En hij wil dat Dewinter meer respect toont voor de voorzitter van de partij, Tom Van Grieken. Bart De Wever kan volgens Annemans maar beter het cordon-sanitair rond het Vlaams Belang doorbreken. Zonder ons is het voor Bart De Wever voorbij in 2018, zo zegt hij. Annemans is wél optimistisch over de toekomst van extreemrechts, zowel in Europa als hier in Vlaanderen.