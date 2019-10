De Duitse chemiereus BASF gaat meer dan een half miljard investeren in de site in Antwerpen. Dat heeft het bedrijf vanochtend bekendgemaakt. Er wordt onder meer geïnvesteerd in een tweede ethyleen-oxide-installatie. De investering creëert ook nieuwe jobs in Antwerpen. Naast de huidige vacatures komen er in de periode 2020-2021 nog eens honderd nieuwe medwerkers bij. Het gaat dan om ingenieurs, procesoperatoren, technici en logistiek operatoren.