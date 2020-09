Media en Cultuur Er weerklinkt opnieuw muziek in de opera ...

Vandaag klonk er voor het eerst in zes maanden weer muziek in de Antwerpse Opera. Bij Opera en Ballet Vlaanderen begint het seizoen officieel donderdagavond met concertaria's van Mozart. Voorlopig blijft het bij kleine concerten maar als alles goed gaat komen er vanaf januari ook weer grotere producties. Vanmiddag werd er gerepeteerd, zowel door de muzikanten, als door het zaalpersoneel, want die staan in voor een coronaveilig verloop van de avond.