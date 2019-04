"Er zit wél genoeg stroom in het stroomplan"

Het Antwerpse parket start een onderzoek naar het bootongeluk van gisteravond op de Schelde. Om te achterhalen wat er precies gebeurde en wie er in fout was. Twee speedboten botsten op elkaar, met werknemers van een Nederlands bedrijf dat een teambuilding hield. Vanochtend lagen er nog altijd vier van hen in het ziekenhuis. Twee zijn zwaargewond. Volgens experten zijn speedboten als deze erg betrouwbaar en zijn de piloten te roekeloos geweest.