De Franse schoenenwinkelketen Eram wil zich terugtrekken uit de Belgische markt. De keten zoekt wel een overnemer voor één of meerdere van zijn Belgische winkels.

Eram telt 28 verkooppunten in ons land, goed voor 130 banen. Bij het bedrijf lopen al maanden onderhandelingen in het kader van de Wet-Renault. De onderhandelingen over het schrappen van 70 banen en de sluiting van 13 winkels waren zo goed als rond, tot de gesprekken enkele weken geleden afsprongen omdat de financiering voor een sociaal plan niet rond geraakte.

De directie trekt zich nu volledig terug uit België, “geconfronteerd met een snelle verslechtering van haar resultaten en rekening houdend met zeer onzekere economische perspectieven”, luidt het. Ze zoekt een overnemer voor alle of een deel van de winkels, teneinde zoveel mogelijk jobs te redden en het merk in België te behouden.

“In tussentijd verandert er niets voor de medewerkers. De winkels blijven gewoon open”, luidt het. Toch is er voor het personeel nu nog meer onzekerheid. “We staan nergens”, vertelt Evelyne Zabus van de Franstalige vakbond CNE. “In het eerste plan werd de Belgische activiteit nog behouden, maar nu zoeken ze plots naar overnemers. Met of zonder behoud van het personeel. Het is vooral duidelijk dat ze hun activiteiten zo snel mogelijk willen stoppen.” Op 7 maart volgt er een nieuw overleg tussen vakbonden en de directie. Dan zouden er overnamekandidaten voorgesteld worden.