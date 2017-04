Erfgoeddag in Doel in mineur na brand

Het is vandaag erfgoeddag, ook in Doel. Maar daar is de dag wel in mineur gestart. Want afgelopen nacht werd er daar opnieuw een huis in brand gestoken. Ditmaal in de Scheldemolenstraat. Ook een distributiecabine werd vernield. Eerder was een grote groep Nederlandse wagens het dorp binnengekomen wat door de bewoners werd gemeld aan de politie.

Er is volgens Doel 2020 de jongste tijd veel geweld in Doel. Zij beweren dat nachtelijke criminelen en pyromanen vooral tijdens de weekeindnachten ongestraft hun gang kunnen gaan. Volgens de bewoners van Doel en mensen die regelmatig in het dorp komen is het extreme geweld van hoofdzakelijk groepen Nederlanders afgelopen maanden zelfs toegenomen. Ze menen dat de straffeloosheid waarmee deze bendes hier hun gang kunnen gaan ook nog werkt als een magneet op nog meer groepen would-be geweldplegers.

De bewoners vragen dan ook gerichte politionele acties en extra mensen en middelen tijdens de weekeindnachten. IAnders vrezen ze dat Doel – en bij uitbreiding de helestreek – een oord van complete straffeloosheid, geweld en chaos wordt.