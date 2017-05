Erfgoedwandeling door wijk Groenenhoek

Na eerdere wandelingen doorheen de wijken Zurenborg, Pulhof en Oud-Berchem organiseert het district Berchem deze keer een wandeling doorheen de wijk Groenenhoek. Geïnteresseerden kunnen op zondag 28 mei deelnemen aan een begeleide wandeling of een wandelbrochure aankopen om de route op eigen tempo af te leggen.

Op vrij korte tijd evolueerde Groenenhoek van een landelijk gebied met weiden, bossen en boerderijen naar een stedelijke omgeving. Vergeleken met andere stedelijke wijken heeft Groenenhoek daardoor ook vandaag nog vrij veel groen en open ruimte. Verwijzingen naar beide Wereldoorlogen zijn nog sterk aanwezig in de wijk. Denk maar aan de straten die werden vernoemd naar frontgemeenten of het monument ter ere van de slachtoffers van de V-bommen. Op vlak van architectuur heeft de wijk verschillende knappe gebouwen die werden opgetrokken in de stijl van De Nieuwe Zakelijkheid.

Begeleide wandeling en wandelbrochure

Op zondag 28 mei start een begeleide wandeling in basisschool Het Hinkelpad, Geluwestraat 4. Inschrijven kan vanaf nu via deze link inschrijven, aan de balie van het ccBe of telefonisch via het nummer 03 286 88 20. De wandeling met drankje en brochure kost 2 euro.

Na de wandeling – vanaf 16 uur - kunnen geïnteresseerden een kijkje gaan nemen in de school. Bezoekers kunnen er alle edelgesteenten bezichtigen die een straatnaam hebben in Groenenhoek.

Edelstenen in de wijk

Heel wat straten in de wijk verwijzen naar edelstenen als robijn, saffier, granaat of turkoois. De ‘Juwelenstoet’ die in 1923 door Berchem trok, was de inspiratiebron voor deze straatnamen. “Om onze wandeling in de buurt op een originele manier te promoten, wordt elke bewoner van de Turkooisstraat verrast met een zakje turkooisstenen in zijn brievenbus”, vertelt districtsschepen Edwin De Cleyn. “Deze steentjes werden ons aangeboden door ACAM, de Academie voor Mineralogie vzw. We werkten voor de edelstenententoonstelling immers met hen samen.”

Foto: Google Street View