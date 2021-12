Bij huiszoekingen zijn 7 mannen en één vrouw aangehouden op verdenking van gijzeling. Op 27 januari werd in Antwerpen aangifte gedaan van de ontvoering en gijzeling van het slachtoffer in Portugal. Hij moest familieleden contacteren met de vraag om losgeld te betalen in ruil voor zijn vrijlating. De Portugese politie kon het slachtoffer een dag later bevrijden in een hotel in Lissabon. Het onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen maakte duidelijk dat de feiten zich mogelijk afspeelden binnen het criminele drugsmilieu. De onderzoeksrechter gaf opdracht tot 7 huiszoekingen op donderdag 16 december. In totaal werden vrijdag 7 mannen en één vrouw voorgeleid en aangehouden. Het gaat om mannen tussen 24 en 43 jaar uit onder andere Borgerhout, Deurne, Borsbeek en Brasschaat en een vrouw van 25 uit Borgerhout. Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gevoerd.