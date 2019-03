In het korfbal is de nieuwe kampioen in de zaal bekend. Kwik versloeg gisteravond Borgerhout. De 'Biekes' uit Merksem mogen zich zo eindelijk nog eens kampioen in de zaal noemen. In de Sport Vlaanderen-hal in Herentals won Kwik met 18-14. En ook naast het veld was het een feestje, of wat had u gedacht.