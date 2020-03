Erika Vlieghe (UZ Antwerpen): sluiting scholen is nu geen zinvolle maatregel

Nu het Covid-19-virus zich verder verspreidt in ons land, is het het moment om striktere maatregelen te nemen die vooral betrekking hebben op 'social distancing'. Dat zei experte Erika Vlieghe (UZ Antwerpen).

Het sluiten van de scholen is nu geen zinvolle maatregel. 'We willen de mix van jong en oud vermijden,' aldus Vlieghe. Het afstand nemen van elkaar moet veel duidelijker met een voldoende aantal mensen en in verschillende sectoren, aldus de epidemiologe. Met de kritiek dat de overheid te laat zou reageren, is Vlieghe het niet eens. 'In de eerste fase hebben besmette reizigers (uit Italië) het virus binnengebracht. Nu begint het virus zich te verspreiden en tikt de klok,' luidt het. En is het dus tijd voor striktere maatregelen. Een eventuele sluiting van de scholen is een 'heel heikel onderwerp', maar momenteel niet zinvol.

Onze epidemiologen hebben verschillende modellen bestudeerd en goed nagedacht. Maar we weten niet exact wat de rol van kinderen is bij de verspreiding van de epidemie. 'We moeten bovendien opletten dat de remedie niet erger is dan de kwaal'. Vlieghe wil vooral voorkomen dat jong en oud te fel gemengd worden. 'Een sluiting kan zinvol zijn bijvoorbeeld op een piekmoment van de epidemie en beperkt in de tijd, maar niet nu'