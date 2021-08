Nieuws Erika Vlieghe (UZA) resoluut: "Een Big Bang hypothekeert start nieuw schooljaar"

Nu is niet het moment om alle corona-maatregelen los te laten en volop te versoepelen. Dat zegt infectiologe Erika Vlieghe van het UZA in Edegem. Het zou volgens haar een goeie start van het nieuwe schooljaar hypothekeren. Vlieghe gaat daarmee lijnrecht in tegen haar Limburgse collega bij het Hasseltse Jessaziekenhuis. Die stelde voor om nu al volop te versoepelen om een hoge piek in het najaar te voorkomen.