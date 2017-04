Erkende vluchtelingen horen niet thuis in de stad, maar op het platteland. Dat zegt Antwerps schepen voor Inburgering Fons Duchateau vandaag in De Morgen.

"Vaak denken vluchtelingen dat ze in de stad land- en taalgenoten zullen vinden, maar ze komen terecht in een netwerk van armoede. Daardoor verloopt hun integratie net trager dan verwacht." Een verhuis naar het platteland is niet alleen voordelig voor de vluchteling, maar ook voor de stad, claimt Duchateau. "Dit is een win-win. Antwerpen heeft een kinderarmoede van een op de vier", zegt Duchateau. "Je kunt alleen maar vaststellen dat de absorptiegraad is bereikt."

(bron : De Morgen)