Erkenning van Radio Minerva vernietigd

De Raad van State heeft het ministerieel besluit van 5 april 2019 vernietigd dat de Antwerpse radiozender Minerva erkent als lokale radio-omroeporganisatie. De beslissing komt er na een klacht van een concurrerende zender die een erkenning wilde voor hetzelfde frequentiepakket (98.0 FM in Antwerpen). Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) moet nu binnen de zeven maanden een nieuwe erkenning verlenen voor het frequentiepakket. Tot dan mag Minerva wel blijven uitzenden.

Toenmalig minister van Media Sven Gatz (Open Vld) besliste in 2019 om 19 radiozenders, waaronder vier netwerkradio's en vijftien lokale radio's, een erkenning te geven. Een van hen was radio Minerva. De beslissing kwam er nadat de Raad van State het eerdere frequentieplan van 2017 vernietigd had, omdat 26 frequenties toen niet waren voorgelegd in de verplichte consultatieronde.

Er volgde echter een nieuwe klacht bij de Raad van State. De Raad van State oordeelt nu dat Gatz destijds een nieuwe oproep aan kandidaten had moeten doen en dat de vervaltermijn waarbinnen hij uitspraak kon doen over de oude aanvragen (uit 2017), al lang verstreken was. Het ministerieel besluit van de erkenningen wordt daarom vernietigd.