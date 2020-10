Essen: Digitale herdenking op 1 november

Op 1 november gedenken we dierbaren die ons ontvallen zijn. Dat zal dit jaar jammer genoeg in heel andere omstandigheden plaatsvinden en op een aangepaste manier moeten gebeuren. Essen voorziet een digitaal alternatief.

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu en cultuur (sp.a-JijMaaktEssen): “Ter gelegenheid van Allerheiligen planden we ‘Reveil’, een ingetogen cultureel moment op het begraafpark Wildert. Omwille van corona kan dit niet live plaatsvinden, maar bieden we wel een virtueel alternatief aan. Op onze website en de sociale media van de gemeente kan je deel uitmaken van een intiem, hartverwarmend en rakend optreden van vier Essense muzikanten. Daarnaast brengen leerlingen van de afdeling Woord van muziekacademie Muzarto verhalen over begraven verhalen, over de stem van de stilte en de vele stemmen van het verdriet. Maar vooral over troost en delen. De filmpjes zetten we op 1 november online op onze facebookpagina en de website. van de gemeente Essen."

(foto © Steven Hendrix)