Essen herdenkt 100 jaar Wereldoorlog I met groots musicalspektakel

Volgend jaar herdenkt de wereld het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ook Essen bleef 100 jaar geleden niet gespaard. De beruchte ‘Doodendraad’ waarmee de Duitse bezetter de gemeente afsneed, maakte diepe littekens in het landschap en in het alledaagse leven. Met een groots opgezette musical wil vzw Kobie deze opmerkelijke periode in onze dorpsgeschiedenis in herinnering brengen. Het belooft in 2018 een uniek massaspektakel te worden. Voor alle Essenaren, door alle Essenaren én met alle Essenaren.

Iedereen die in 2009 de historische stoet in het kader van 850 jaar Essen bijwoonde, herinnert zich het succes: meer dan duizend figuranten beeldden toen in 42 taferelen de geschiedenis van Essen uit. Ruim 12.000 toeschouwers dromden samen tussen het station en het Heuvelplein om deze unieke stoet te aanschouwen. Het project zorgde voor een kennismaking met het Essense verleden en bracht een hele leefgemeenschap samen.

‘Naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog will Essen deze krachttoer nog eens overdoen’, zo dachten ze bij vzw Kobie (KOm Bijeen In Essen). De gemeentelijke evenementen-vzw kwam met het idee om van 20 tot 29 september 2018 een verbluffende openluchtmusical op touw te zetten. Kobie doet hiervoor een beroep op Luc Stevens Producties, gekend van de musicals Albert 1 in Westerlo, ZOO of Life, ter ere van 175 jaar Antwerpse Dierentuin, en Rubens.

Luc Stevens Producties werkte voor Essen een uniek scenario uit. De kloostertuin van het college (Rouwmoer) vormt het historische decor voor een meeslepend oorlogsmusical. (N)iemandsland, in een regie van Hannes Vandersteene, vertelt de kroniek van een door de vijand bezette bevolking die, ondanks de dagelijkse strijd om te overleven, haar universele waarden en fundamentele normen nooit zal verloochenen

Vzw Kobie en Luc Stevens Producties gaan samen de uitdaging aan om liefst 200 figuranten, 150 helpers en duizenden toeschouwers, verdeeld over twee weekends en zes voorstellingen, vanop een overdekte tribune te laten genieten van dit massaspektakel. Het staat buiten kijf dat (N)iemandsland in september 2018 dé happening van Essen zal worden.

Voor het project (N)iemandsland wil Essen samenwerken met honderden vrijwilligers die zowel voor als achter de schermen hun handen uit de mouwen kunnen steken. Er wordt gezocht naar acteurs, dansers, decorbouwers, technici, naaiclubs, opruimers, cateraars, parkeerwachters, toezichters, begeleiders …

Wie interesse heeft, kan terecht op een infoavond op dinsdag 9 januari 2018 om 19.30 uur in zaal Rex (Spoorwegstraat 11). Tijdens dit ‘startmoment’ wordt het project volledig toegelicht, worden er al enkele details van het verhaal ‘verklapt’ en krijgt iedereen een duidelijk beeld van de functies die ze als vrijwilliger kunnen opnemen.

Voor meer informatie over dit spektakel kan u de organisatie steeds contacteren via:

niemandsland@essen.be

www.essen.be/niemandsland

(bericht en foto's gemeente Essen - © Luc Stevens Producties © Roxanne Danckers