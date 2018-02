Nieuws Essen weer in de ban van Carnaval

Het is krokusvakantie en zowat overal in ons land werd carnaval vandaag uitbundig gevierd. Ook in Essen met de grootste carnavalstoet uit de Noorderkempen. In totaal deden 42 verenigingen mee aan deze 54ste editie. Het is te merken dat de stoet elk jaar aan populariteit wint, want het was daar vandaag nog drukker dan op de voorbije edities.