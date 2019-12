Essenaar verdacht van roofmoord naar Assisenhof verwezen

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft Miquel B. uit Essen naar hetHof vanAssisen in verwezen voor de roofmoord op de Let Rolands Brakmanis uit Grobbendonk. Hij zou het slachtoffer hebben doodgeschoten tijdens wat wellicht een uit de hand gelopen drugstransactie was.

De drugsdeal vond op 29 september 2017 plaats in een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. Het slachtoffer was die nacht aanwezig, samen met twee kompanen. Ze hadden er met enkele mannen van Surinaamse afkomst afgesproken, maar die ontmoeting eindigde met schoten. Rolands Brakmanis werd door drie kogels geraakt en overleefde het niet. De speurders gaan ervan uit dat Miquel B. de dodelijke schoten gelost heeft. Zijn auto werd na de feiten ook opgemerkt door het cameranetwerk van de politie. Hij werd in januari 2018 opgepakt, maar ontkende zijn betrokkenheid bij de roofmoord. Hij verklaarde niet eens in de buurt van Grobbendonk te zijn geweest en beweerde dat iemand anders die nacht met zijn wagen had gereden.