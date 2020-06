Essense klas in quarantaine nadat jongetje besmet is met covid-19

Een leerling van Freinetschool Cocon in Essen heeft positief getest voor corona. De school heeft het CLB, het Centrum voor leerlingenbegeleiding en de betrokken leerkrachten op de hoogte gebracht. Het CLB beslist namelijk over de maatregelen die scholen moeten nemen wanneer een leerkracht of leerling ziek is. Alle ouders van de kinderen die bij de jongen in de klas zitten zijn door het CLB telefonisch verwittigd. Enkele klasgenoten en leerkrachten van het jongetje moeten in quarantaine.