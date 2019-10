Essent waarschuwt voor frauduleuze mails die in naam van Essent verzonden worden. De mails worden door oplichters naar zowel klanten als niet-klanten gestuurd, waarbij de afzender zich voordoet als energiebedrijf Essent. De mails werden gisteren verstuurd en hebben als onderwerp ‘Welkom als klant bij Essent’. In de mail zelf wordt de ontvanger verwelkomd als nieuwe klant en wordt aangegeven dat het contract kan worden opgezegd door te klikken op de link in de mail en door vervolgens bankgegevens in te voeren. Essent dient klacht in bij de politie.

Essent adviseert om deze mails niet te openen en niet op links in het mailbericht te klikken.“Verdachte mails kunnen gerapporteerd worden via phishing@essent.be. Personen die hebben doorgeklikt naar het online formulier én reeds persoonlijke (bank)gegevens hebben ingevuld, raden we aan om zo snel als mogelijk klacht in te dienen bij de politie”, adviseert Koen Colpaert, woordvoerder bij Essent.

Officiële facturen van Essent zijn voor klanten online steeds terug te vinden in de ‘Mijn Essent’-omgeving op de website.

Essent lanceerde intussen een webpagina waar de belangrijkste tips & tricks worden samengevat.

Wie twijfelt, kan ook steeds terecht op de officiële website van de overheid: www.safeonweb.be