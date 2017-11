Eugene is vrij

Eugene Djangmah, de voetballer van 18 uit Antwerpen, heeft vanmiddag het gesloten centrum voor illegalen in Vottem mogen verlaten. Hij zat er opgesloten nadat hij afgelopen weekend op een scoutsfuif in Edegem werd opgepakt.

Eugene heeft geen papieren, maar woont al tien jaar in ons land. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken werd Eugene opgesloten enkel op basis van het politieverslag. De afgelopen dagen werd z’n dossier van naderbij bekeken en dat heeft tot z’n vrijlating geleid.

Er kwam een golf van solidariteit op gang met Eugene. Z’n vrienden, schoolgenoten een voetbalkameraden zetten tal van acties op het getouw om de uitzetting van Eugene uit ons land te voorkomen. Hij wil nu in alle rust bekomen van z’n nare ervaring. Het uitzettingsbevel tegen Eugene is nu verlengd met dertig dagen, in die tijd kan hij z’n regularisatie in orde brengen. En volgens de Dienst Vreemdelingenzaken zijn er ook aanwijzingen dat hij daarvoor in aanmerking komt. Eugene zelf is blij met z’n vrijlating en wil iedereen bedanken die hem steunt.