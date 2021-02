EuroHockey Club Trophy in Boom wordt uitgesteld

De EuroHockey Club Trophy voor vrouwenteams zal wegens de coronapandemie niet in het Paasweekend (2-5 april) in Boom plaatsvinden. Er wordt uitgekeken naar een nieuwe datum in september of oktober.

Naast de organiserende club Braxgata, is La Gantoise de tweede Belgische deelnemer. De EuroHockey Trophy is de tweede Europese afdeling, na de Euro Hockey League. Die staat voor 4 tot 13 juni in het Nederlandse Amstelveen op het programma.

(Bron: Belga)

