Europa wil belastingvrijstelling havens afschaffen

De vrijstelling van vennootschapsbelasting die Belgische en Franse havens krijgen, moet tegen eind dit jaar worden afgeschaft. "Het gelijke speelveld en de eerlijke concurrentie worden verstoord wanneer havens ongerechtvaardigd worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting", stelt eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.

De al verleende steun wordt niet teruggevorderd. De Europese Commissie is van oordeel dat de Belgische en de Franse havens door de vrijstellingen van vennootschapsbelasting een selectief voordeel krijgen dat in strijd is met de staatssteunregels van de Europese Unie. Ze wijst erop dat de Belgische havens dankzij de maatregel onder een ander belastingstelsel vallen, "waardoor ze uiteindelijk een lager belastingtarief genieten dan andere ondernemingen in België".

De vrijstellingen dienen ook geen duidelijke doelstelling van algemeen belang, zoals het stimuleren van mobiliteit of multimodaal transport. Beide landen krijgen tot eind dit jaar de tijd om de nodige maatregelen te nemen om het systeem af te schaffen. omisch belang die ze leveren.