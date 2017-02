European Union Baroque Orchestra verhuist door Brexit van Londen naar Antwerpen

In discotheek The Villa was gisteravond de cast te gast uit het populaire Temptation Island. Heel wat jonge fans van de serie wilden maar al te graag op de foto met Pommeline en haar collega-verleiders.De serie is enorm populair en dat zullen ze ook in The Villa geweten hebben. De deelnemers genieten van de aandacht en hadden nooit gedacht dat het eiland hen zo'n sterrenstatus zou bezorgen in Vlaanderen.