Europeanen willen switch tussen winter- en zomeruur afschaffen

Meer dan 80 procent van de Europeanen heeft zich in een online peiling uitgesproken voor de afschaffing van de halfjaarlijkse switch tussen winter- en zomeruur. Dat meldt de Duitse krant Westfalenpost.

De Europese Commissie organiseerde van begin juli tot midden augustus een openbare consultatie waarin burgers zich mochten uitspreken over de zin of onzin van de omschakeling tussen winter- en zomeruur. Meer dan 4,6 miljoen Europeanen namen deel, een absoluut record voor de openbare consultaties die de Commissie regelmatig op touw zet. Volgens Westfalenpost spreekt meer dan 80 procent van de deelnemers zich uit voor de afschaffing. De meeste van deze respondenten verkiezen onafgebroken in de zomertijd te leven, dus twee uur voor Greenwich Mean Time. Momenteel draaien we tijdens de wintermaanden een uur terug, tot één uur voor GMT.

Een woordvoerder van de Commissie wou woensdag nog niet ingaan op de berichtgeving over de peiling, waarvan ze de officiële resultaten 'binnenkort' wil publiceren. Bevoegd eurocommissaris Violeta Bulc wil de komende dagen eerst haar collega's informeren over de resultaten. In het rapport zal de Commissie ook informeren over het profiel van de respondenten. Volgens Westfalenpost kwamen meer dan drie miljoen respondenten uit Duitsland. De zegsman wou woensdag enkel kwijt dat burgers uit alle lidstaten hebben deelgenomen.

