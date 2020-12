Europees Hof houdt Vlaams verbod op onverdoofd slachten in stand

Het sinds 2019 in Vlaanderen geldend verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met het Europees recht. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een langverwacht arrest.

Het decreet zorgt volgens het Hof voor een juist evenwicht tussen dierenwelzijn en de vrijheid van religie voor joden en moslims. Het arrest verrast, want in september adviseerde de advocaat-generaal van het Hof nog om het decreet strijdig met het Unierecht te verklaren.

De rechters in Luxemburg moesten zich over de kwestie buigen na een prejudiciële vraag van het Belgische Grondwettelijk Hof. Verschillende joodse en moslimverenigingen waren tegen het decreet naar dat Hof getrokken. Het Vlaamse decreet voorziet voor rituele slachtingen in een voorafgaande verdoving die omkeerbaar is en niet tot de dood van het dier kan leiden. Volgens de organisaties is het decreet daarmee in strijd met een Europese verordening uit 2009 over de bescherming van dieren omdat het hen verhindert om vlees te bekomen dat is geslacht volgens hun religieuze voorschriften. Volgens deze verenigingen verzetten die voorschriften zich tegen de techniek van omkeerbare bedwelming.

In zijn arrest stelt de Grote kamer van het Hof voorop dat de verordening als beginsel neemt dat dieren verdoofd moeten worden voor het doden. De tekst staat ritueel slachten zonder verdoving wel toe, maar slechts bij uitzondering om de vrijheid van godsdienst te verzekeren. Tegelijkertijd laat de tekst de lidstaten vrij om dieren uitgebreider te beschermen. Het is dan aan de wetgever om dierenwelzijn en de vrijheid van godsdienst concreet te verzoenen.

Het Hof erkent eerst en vooral dat het Vlaamse decreet door de verplichte verdoving een beperking vormt van de uitoefening van het recht van joden en moslims om hun godsdienst te belijden. De inmenging blijft wel beperkt tot één aspect van de rituele daad, verbiedt de rituele slacht niet en "eerbiedigt" aldus "de wezenlijke inhoud" van artikel 10 van het Europese handvest over de vrijheid van godsdienst. "Bij de toetsing of de beperking evenredig is, komt het Hof tot de slotsom dat de maatregelen van het decreet een juist evenwicht tot stand kunnen brengen tussen het belang dat wordt gehecht aan het dierenwelzijn enerzijds en de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen om hun godsdienst te belijden anderzijds", concludeert het Hof in een persmededeling.

Volgens de Europese rechters is verplichte verdoving geschikt om dierenwelzijn te verbeteren, en er bestaat wetenschappelijke consensus over het feit dat voorafgaande bedwelming de optimale methode is om het lijden te verminderen. De Vlaamse wetgever heeft zich volgens het Hof op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en is uitgegaan van "een veranderende maatschappelijke en normatieve context" rondom het dierenwelzijn.

Tenslotte merkt het Hof op dat het Vlaamse decreet niet verhindert dat producten van dierlijke oorsprong van ritueel geslachte dieren in omloop worden gebracht wanneer die producten afkomstig zijn uit een andere lidstaat of een derde land. Het Hof vindt het ook geen schending van de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie dat de verordening lidstaten toestaat om de verplichte verdoving op te leggen bij rituele slachtingen, maar geen soortgelijke regels uitvaardigt voor de jacht of de visserij of sportieve sportieve of culturele evenementen.

Reacties

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is bijzonder opgetogen met het feit dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten standgehouden heeft voor het Europees Hof van Justitie. "We schrijven vandaag geschiedenis. Het Hof bevestigt dat Vlaanderen de godsdienstvrijheid niet schendt door verdoofde slacht te verplichten. Dat betekent dat nu in héél Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten", zegt Weyts.

Volgens Weyts is Vlaanderen een voortrekker geweest om vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden. "We mogen hier als Vlamingen heel erg fier op zijn. We reiken nu alvast de hand naar de geloofsgemeenschappen die het verbod aangevochten hebben. Laat ons nu de bladzijde omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn."

Gaia reageert opgelucht. "Vandaag is een grote dag voor Gaia maar vooral voor honderdduizenden dieren, die met dit arrest de helse pijnen van het onverdoofd slachten voor religieuze gebruiken bespaard zullen blijven", zegt de dierenrechtenorganisatie in een reactie. "Voor mezelf is dit na meer dan 25 jaar niet aflatend strijden voor een verbod op onverdoofd slachten een van de allermooiste dagen van mijn leven", zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. "Wij hebben ons altijd sterk gemaakt dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten, evenals het Waalse verbod overigens, noodzakelijk is om onnodig en vermijdbaar extreem dierenleed niet langer toe te laten. Met andere woorden: het verbod zorgt ervoor dat we in een maatschappij leven die de vrijheid van religie niet verwart met de vrijheid om dieren te pijnigen. Lidstaten mogen in het belang van het dierenwelzijn beslissen om geen uitzonderingsregime voor religie toe te laten. Het Hof van Justitie bevestigt dat in alle duidelijkheid. We zijn opgelucht dat het democratisch tot stand gekomen Vlaamse verbod op onverdoofd slachten, zonder uitzondering voor religieuze motieven én zonder tegenstem goedgekeurd door het parlement, standhoudt." Het Grondwettelijk Hof moet nu op basis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie het finale arrest vellen. "Wij zijn uiteraard meer dan hoopvol want het Grondwettelijk Hof kan normaal gesproken niet anders dan het arrest van het EU-Hof van Justitie volgen."

De beslissing van het Europese Hof van Justitie dat onverdoofd slachten niet in strijd is met het Europees recht "zal worden gevoeld door Joodse gemeenschappen over het hele continent". Dat zegt rabbijn Pinchas Goldschmidt, voorzitter van de Conferentie van Europese Rabbijnen (CER). "We zijn ons allemaal terdege bewust van het precedent dat dit schept dat onze rechten om onze religie te belijden in twijfel trekt", reageert Goldschmith. "Het Hof heeft het recht om te oordelen dat lidstaten al dan niet afwijkingen van de wet mogen aanvaarden, die altijd in de verordening hebben gestaan, maar om shechita (ritueel slachten, red.), onze religieuze praktijk, te definiëren, is absurd. Europese leiders zeggen ons dat ze willen dat Joodse gemeenschappen in Europa leven en succesvol zijn, maar ze bieden geen waarborgen voor onze manier van leven. Europa moet nadenken over het soort continent dat het wil zijn. Als waarden als godsdienstvrijheid en echte diversiteit integraal zijn, dan weerspiegelt het huidige rechtssysteem dat niet en moet het dringend worden herzien", voegt Goldschmith daar aan toe. Hij besluit met te zeggen dat de CER zal blijven samenwerken met vertegenwoordigers van de Belgische Joodse gemeenschap "om onze steun te bieden op elke mogelijke manier en hulde te brengen aan het werk dat ze de afgelopen drie jaar hebben verzet om deze verboden ongedaan te maken."

(Bron en foto: © Belga)