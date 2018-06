Europees top baseball in Brasschaat

Vanaf morgen strijdt Telenet Giants Antwerp voor de titel in het Belgische kampioenschap. Het is al achttien jaar geleden dat, toen nog Racing Basket Antwerpen, kampioen werd. Sindsdien haalde de club nooit meer de finale. Maar na twee ijzersterke prestaties in de halve finale tegen Charleroi, mag het team van Roel Moors dus weer een gooi doen naar de titel. Tegenstander is Oostende, dat met zes titels en zes bekerzeges op rij, de favoriet is