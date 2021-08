Voetbalclub Rupel Boom wil naar 1B of dat is toch de wens van de Spaanse overnemers waarover we u gisteren al berichtten in het ATV-nieuws. De amateurclub uit Boom wil echter niets overhaasten en geen stappen overslaan. Met hun investering willen de Spanjaarden de huidige werking voortzetten, maar vooral ook professionaliseren. Zowel die van de jeugd als die van de eerste ploeg.