Drie mannen die vier jaar geleden de jonge Spaanse Hodei kort voor z'n dood in Antwerpen hebben overvallen, moeten zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden. Hodei is de Spaanse Bask die in oktober 2013 om het leven kwam. Z'n lichaam werd drie jaar later bij de berging van de Badboot teruggevonden in het Kattendijkdok. Maar uit onderzoek bleek dat Hodei tot twee keer toe overvallen is geweest voor hij in het water terecht kwam. De drie mannen die verdacht worden van die overvallen staan nu dus terecht.