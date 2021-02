Europese primeur voor Antwerps politiekorps

Deze week neemt de verkeerspolitie van Politiezone Antwerpen 22 nieuwe motoren in gebruik. Het is opnieuw een investering in materiaal van topkwaliteit voor veilig, efficiënt en modern politiewerk. Het gaat om BMW R 1250 RT’s, de allereerste exemplaren van dit model die in Europa geleverd zijn.

Politiezone Antwerpen investeert jaar na jaar in materiaal van topkwaliteit. Met goed materiaal kan het politiewerk vlotter en veiliger verlopen. Nadat de Antwerpse politie eind vorig jaar de aankoop van 80 nieuwe combi’s heeft aangekondigd, neemt het korps deze week 22 nieuwe motoren voor de verkeerspolitie in gebruik. De BMW R 1250 RT is de opvolger van de BMW R 1200 RT.

Bijzondere technologieën

De motoren zijn voorzien van alle technologieën die noodzakelijk zijn voor modern, efficiënt en veilig politiewerk. De afwerking van de motoren is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verkeerspolitie en de dienst voertuigenbeheer van Politiezone Antwerpen en enkele gespecialiseerde externe partners. Zo zijn de benodigdheden voor radiocommunicatie geïnstalleerd door het bedrijf ABIOM en werd de bestickering voorzien door OTM. De nieuwe bestickering zorgt voor een nog betere zichtbaarheid van de voertuigen, vooral in het donker.

Meer duurzaamheid

Met de nieuwe voertuigen is er ook gekozen voor meer duurzaamheid. Zo is er voor alle verlichting, inclusief de blauwe prioritaire lichten gebruik gemaakt van ledverlichting. Dat is energiezuiniger en draagt bij aan een betere zichtbaarheid. Dankzij een ingebouwd systeem dat de bandenspanning permanent controleert, wordt er vermeden dat er met een suboptimale bandenspanning gereden wordt. Dit zorgt voor zuinigere ritten, minder slijtage van de banden en veiligere werkomstandigheden voor de motards.

Keyless ride

De nieuwe motoren maken ook niet langer gebruik van de klassieke contactsleutel. Dankzij het keyless ride-systeem kunnen de motards sneller vertrekken zonder bijkomende handelingen te verrichten. Zo moeten ze hun handschoenen niet meer uitdoen om te vertrekken, wat tijd bespaart. Het systeem maakt diefstal van de motoren tijdens een interventie ook zo goed als onmogelijk.

Active Cruise Control

De motoren zijn ook voorzien van Active Cruise Control, een systeem dat gekend is bij auto’s, maar nieuw bij motorfietsen. Dankzij de ACC kunnen de motards eenvoudig een stabiele snelheid aanhouden. Het systeem zorgt er ook voor dat de motor automatisch een veilige afstand houdt tegenover een voorligger. Ook de klassieke cruise control is voorzien, wat handig kan zijn tijdens escortes waarbij alle voertuigen dezelfde snelheid dienen aan te houden. Tot slot is de smartphone geïntegreerd in de motoren, gekoppeld aan een draadloos oplaadsysteem. Zo kunnen de motards vanop het terrein de incidenten opvolgen die binnenkomen via onze incidenten-app FOCUS en gebruik maken van het navigatiesysteem dat is ingebouwd in FOCUS.

De investering in nieuwe motoren is ook een investering in meer verkeersveiligheid voor de stad Antwerpen. De verkeerspolitie speelt een cruciale rol in het bestrijden van gevaarlijk en asociaal rijgedrag, het straffen van snelheidsduivels en het begeleiden van het verkeer bij opstoppingen of grote werken. De eerste van de nieuwe motoren zullen deze week al in het straatbeeld te bewonderen zijn.