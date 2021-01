Europese Unie bestelt nog eens 300 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech

De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt met BioNTech en Pfizer, de ontwikkelaar en producent van het eerste coronavaccin dat op de Europese markt werd toegelaten, om het contract voor de 27 lidstaten te verdubbelen.

Dat betekent dat de EU op 300 miljoen extra vaccins kan rekenen, bovenop de 300 miljoen die in het oorspronkelijke contract voorzien waren. Dat heeft de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen vandaag op een persconferentie aangekondigd. 'We hebben momenteel toegang tot 300 miljoen dosissen van het vaccin van BioNTech/Pfizer. We hebben nu een akkoord om het contract uit te breiden, zodat we tot 300 miljoen extra dosissen kunnen aankopen. We verdubbelen dus het aantal vaccins', aldus de commissievoorzitster, die de voordelen benadrukte van de uitbreiding: het vaccin is reeds goedgekeurd in de EU, er zijn dus geen bijkomende onderhandelingen nodig en de lidstaten gebruiken het reeds in hun vaccinatiecampagne. De bijkomende bestelling houdt in dat 75 miljoen dosissen vanaf het tweede trimester beschikbaar zullen zijn. De rest volgt in het derde en vierde trimester, aldus nog Ursula von der Leyen.