Even druk als tijdens sinterklaasperiode: Colruyt moet Collishop even sluiten

Colruyt sluit zijn onlineshop Collishop enkele dagen. De drukte was te groot geworden en het personeel zal voorrang geven aan de openstaande bestellingen. "We kregen op twee weken tijd de hoeveelheid bestellingen die we normaal in een drukke sinterklaasperiode ontvangen", zegt woordvoerster Hanne Poppe.

Omdat fysieke non-foodwinkels dicht moeten blijven van de regering, kopen veel mensen spullen online. De webshops van de Colruyt-groep, die ook speelgoedwinkels Dreamland en Dreambaby uitbaat, kregen een hoop bestellingen. Daarbij komt nog dat in het distributiecentrum de maatregelen van social distancing gerespecteerd moeten worden.

Om het personeel wat ademruimte te geven om openstaande bestellingen te verwerken, is de website van Collishop nog tot en met maandag dicht. Bestellen bij Dreamland en Dreambaby blijft wel nog mogelijk, maar klanten worden gewaarschuwd dat de wachttijden daar kunnen oplopen tot twee à drie weken.

Niet alleen de webwinkels van Colruyt krijgen veel bestellingen te verwerken. Ook drogisterij Di besliste om enkele dagen geen bestellingen meer te aanvaarden omdat het te druk was geworden. Veel andere Belgische websites waarschuwen voor oplopende levertijden, of beperken het aanbod waaruit de klant kan kiezen.

