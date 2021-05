De huisartsen in onze regio worden de jongste dagen overspoeld door patiënten die last-minute een coronatest willen laten doen. Veel mensen maken reisplannen, maar staan er niet bij stil dat ze in het buitenland een testbewijs nodig hebben dat niet langer dan twee dagen oud is. Ook wie zich al liet vaccineren heeft zo'n testbewijs nodig, want een coronapaspoort is er nog niet. De huisartsen roepen iedereen op tijdig een afspraak te maken in een testcentrum, want ze kunnen de extra werkdruk nu amper aan.