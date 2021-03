Even opschudding door... speelgoedwapen

Even paniek vanmorgen in de Pieter Van Hobokenstraat in het centrum van Antwerpen. Daar was iemand gespot die een vuurwapen in een zak zou hebben. De persoon was de middelbare school binnengestapt.

Alle alarmbellen gingen af. De Antwerpse politie snelde met enkele ploegen ter plaatse. De Pieter Van Hobokenstraat werd voor alle veiligheid ook deels afgesloten. De agenten konden snel klaarheid scheppen: het vuurwapen bleek een... speelgoedgeweer. Er vielen dan ook geen gewonden. Niemand werd opgepakt.