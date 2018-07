Even paniek na brand in centrum van stad

Door de aanhoudende droogte komen vele dieren in de problemen. Het is dan ook erg druk in de opvangentra voor vogels en wilde dieren. Vooral jonge egels hebben het moeilijk. Ze vinden onvoldoende water en drogen uit. En meeuwen-jongen zijn dan weer het slachtoffer van de hitte. In het vogel-opvangcentrum in Kapellen zorgen ze op dit moment voor meer dan 130 jonge meeuwen en meer dan dertig piepkleine egels.