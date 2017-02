"Evenementenhal in gebied zware chemische bedrijven is onverantwoord"

De dienst Veiligheidsrapportage van de Vlaamse overheid is tegen de bouw van een evenementenhal in de Waaslandhaven. De hal komt op de terreinen van Katoen Natie.

In 2018 wil Studio 100 er zijn musical 40-45 spelen. In een brief aan onder andere de gemeente Beveren liet de dienst echter weten dat ze honderdduizenden toeschouwers in een gebied vol zware chemische bedrijven onverantwoord vindt. Het advies van de dienst Veiligheids-rapportage is niet bindend en dus kan de gemeente Beveren het naast zich neerleggen. Burgemeester Van De Vijver liet aan onze collega's van TV Oost weten dat hij achter het project blijft staan.