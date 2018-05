‘Evergreen’ stuurt eerste recordschip op maidentrip naar Antwerpen

De haven van Antwerpen ontving afgelopen weekend de ‘Ever Golden’ van rederij Evergreen. De aanloop van dit megaschip had een bijzonder tintje. Voor het Taiwanese Evergreen is het hun eerste schip met een capaciteit van meer dan 20.000 TEU. De ‘Ever Golden’ vertrok op 5 april in Qingdao (China), voor haar eerste reis naar Europa met Antwerpen als eerste aanloophaven in Noord-Europa.

Evergreen maakt sinds 2017 deel uit van de ‘The Ocean Alliance’, een alliantie met Cosco Shipping Lines, CMA CGM en OOCL. Met drie rederijen uit het Verre Oosten heeft The ‘Ocean Alliance’ niet alleen een sterke reputatie maar ook een groot marktaandeel op de route naar Europa. Ook voor de haven van Antwerpen is het Verre Oosten een bijzonder belangrijk vaargebied, vorig jaar goed voor meer dan 25% van de Antwerpse containeroverslag, een stijging met 7,6%. Deze trend lijkt zich door te zetten, de containeroverslag gerelateerd aan het Midden- en Verre Oosten steeg in het eerste kwartaal van dit jaar immers met 5,4 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.