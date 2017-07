Evonik investeert meer dan 50 miljoen in Antwerpse vestiging

Het Duitse chemieconcern Evonik investeert meer dan 50 miljoen in haar vestiging in de Antwerpse haven. De capaciteit van de silicaproductie wordt opgedreven om de toenemende vraag de baas te kunnen. "Dit is een investering in de toekomst van de Antwerpse fabriek", klinkt het.

Evonik produceert in Antwerpen onder andere ‘pyrogene silica’, een scheikundig product dat wordt gebruikt in verven, lakken, lijmsystemen, siliconen en hoogwaardige isolatie. Volgens het bedrijf groeit de wereldmarkt voor het product jaarlijks met meer dan 4 procent. "We voeren dan ook een capaciteitsuitbreiding, maar ook een modernisering door van de installaties naar de nieuwste technologie", zegt Danny Erreweyaert, woordvoerder van Evonik Antwerpen. "Dit product wordt wereldwijd geproduceerd, maar na een grondige studie besloot de groep de investering in Antwerpen te doen. Die investering is belangrijk, want je doet die niet voor vijf of tien jaar. Dit is een investering in de toekomst van de Antwerpse plant."

Het bedrijf prijst de locatie voor haar "centrale ligging in Europa en een moderne haven". Exacte bedragen voor de operatie wil het bedrijf niet geven, al wordt wel bevestigd dat de investering meer dan 50 miljoen euro vertegenwoordigt. De nieuwe installaties moeten in de zomer van 2019 operationeel zijn. Evonik telt in meer dan 100 landen ruim 35.000 medewerkers. Bij Evonik Antwerpen, een van de grotere vestigingen van de groep, werken meer dan 1.000 medewerkers in tien productie-eenheden. De aangekondigde investering leidt volgens het bedrijf niet tot extra jobs.